Accident mortel sur la route : le chauffeur du camion en fuite localisé au môle 1 du port de Dakar

« Le camion du chauffard est actuellement au port, au môle 1. L’immatriculation du camion est AA-605-LP. L’immatriculation de la remorque est TH-6085-E. Ces données ont été transmises au ministre de l’Intérieur. Bravo à vous ! Soyons le changement sur la route ! », a publié Guy Marius Sagna.



Ce message fait suite à un précédent post dans lequel il avait lancé un avis de recherche contre le chauffard du camion immatriculé TH-6085-E, soupçonné d’avoir commis un acte d’indiscipline sur la route, ayant abouti à un accident de circulation.



Les accidents mortels se multiplient ces derniers temps au Sénégal, souvent causés par des comportements irresponsables au volant. Ce dimanche, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre une course entre camions, qui s’est terminée par un accident. Le conducteur du camion en cause, identifié par son immatriculation TH-6085-E, a pris la fuite après les faits.



Cet événement a ravivé l’inquiétude et relancé les appels à la vigilance sur les routes sénégalaises.