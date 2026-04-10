Accident sur l'autoroute de Thiès : un blessé et des perturbations à Touba Toul

Une collision entre une camionnette et un poids lourd a fait un blessé et paralysé le trafic ce vendredi 10 avril 2026 sur l'autoroute à péage de Thiès. L'accident s'est produit aux environs de 15 heures, à hauteur de la sortie menant vers Touba Toul.







Le drame a été déclenché par l'éclatement d'un pneu de la camionnette. À la suite de cette défaillance technique, le conducteur a perdu toute maîtrise de son véhicule avant de s'encastrer dans un camion chargé de ciment qui circulait sur le même axe.







Les secours dépêchés sur place ont signalé un blessé, tandis que les services de l'autoroute s'attelaient à dégager les véhicules accidentés. Le choc a provoqué un blocage momentané de la circulation, créant d'importants ralentissements avant un retour progressif à la normale.

