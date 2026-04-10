Sécurité au Sénégal oriental : le GARSI 2 renforcé à Saraya avec trois nouveaux points d’appui

Le Groupe d'action Rapide de Surveillance et d'Intervention (Garsi 2) de Saraya a été doté de trois (03) points d'appui à Saïensoutou, Moussala et Medina Bafé. Les cérémonies d'inauguration ont eu lieu les jeudi 08 et vendredi 09 avril 2026, selon un communiqué de la Gendarmerie nationale.



Présidées le général d'armée aérien (2s) Birame DIOP, ces inaugurations ont enregistré la présence du gouverneur de la région de Kédougou, du général de division, haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, de l'ambassadeur de l'UE, du commandant de la gendarmerie mobile, des autorités administratives, judiciaires, locales, coutumières et militaires ainsi que les populations locales.



Ces infrastructures sont le fruit du partenariat entre le Sénégal et l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Renforcement de la Sécurité (PARSEC). Elles concrétisent la montée en puissance de la Gendarmerie nationale dans la partie orientale du Sénégal, engagée depuis plusieurs années.

