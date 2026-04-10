Logements sociaux de Bambilor : la CDC injecte 2,5 milliards pour débloquer le projet

Après quinze ans de stagnation, le projet de logements sociaux de Bambilor amorce un tournant décisif sous l'égide de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Le Directeur Général de l'institution, Fadilou Keïta, a annoncé ce vendredi 10 avril 2026 une reprise en main stratégique visant à clore définitivement un dossier marqué par plus d'une décennie d'incertitudes et de blocages.







Le changement majeur réside dans la restructuration de la gouvernance de la Société de Réalisation et de Travaux (SRT). En faisant passer sa participation de 49 % à 51 %, la CDC dispose désormais de la majorité décisionnelle, une mutation jugée indispensable par Fadilou Keïta pour assurer une parfaite maîtrise du projet. Cette reprise de contrôle met fin à une période où l'absence de majorité entravait la gestion opérationnelle du dossier entamé en 2011.





Pour relancer la machine, une enveloppe globale de 2,5 milliards de francs CFA a été mobilisée entre CDC Habitat et la SRT. Cet investissement soutient une double stratégie de sortie de crise. D'une part, l'institution honore les demandes de désistement : sur un montant prévisionnel de 1,4 milliard, plus de 400 millions de francs CFA ont déjà été restitués aux acquéreurs. D'autre part, le chantier a été réactivé avec la mobilisation de plus de 300 ouvriers chargés de finaliser 57 villas, de poursuivre les travaux sur 103 autres et de lancer de nouvelles implantations.





Tout en dénonçant une gestion passée où près de 10 milliards de francs CFA auraient été spoliés, la direction de la CDC affiche sa volonté de ne plus subir de pressions extérieures qu'elle juge souvent manipulées. L'institution, se considérant lésée au même titre que les citoyens, réaffirme sa mission de service public et projette désormais la finalisation totale des travaux dans un délai de trois mois.

