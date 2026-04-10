Éducation et Transports : Conquête Citoyenne exige une prise en charge immédiate

Le mouvement Conquête Citoyenne a publié un communiqué officiel pour exprimer sa vive inquiétude face à ce qu'il qualifie de crise profonde de gouvernance au Sénégal. L'organisation souligne que le pays traverse une période de fortes tensions sociales et économiques marquée par des blocages persistants dans des secteurs stratégiques. Le document pointe notamment les conséquences de la grève des transporteurs sur la mobilité et l'économie, ainsi que le débrayage des enseignants qui fragilise l'avenir du système éducatif national.







Parmi les griefs formulés, l'accent est mis sur l'instauration d'une taxe de 1% sur le carburant. Le mouvement estime que cette mesure aggrave la cherté de la vie par une hausse mécanique des tarifs de transport et des prix des denrées de première nécessité. Parallèlement, la gestion de la dette publique est citée comme une source de préoccupation majeure, le collectif réclamant davantage de transparence et de responsabilité dans l'administration des ressources du pays.







Face à cette situation, Conquête Citoyenne appelle les autorités à engager un dialogue sincère et inclusif avec l'ensemble des acteurs sociaux. Le mouvement préconise l'adoption de mesures d'urgence pour soulager les populations et demande une prise en charge immédiate des crises dans l'éducation et les transports. Le communiqué se conclut par un appel à une gouvernance axée sur l'efficacité et l'intérêt général, affirmant que les citoyens attendent des actes concrets et un cap politique clair.

