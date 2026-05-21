Affaire du bracelet électronique en prison : les avocats de Pape Malick Ndour saisissent le procureur

Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse de Macky Sall, a été arrêté le vendredi 15 mai 2026 par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) et conduit à la prison de Reubess (Dakar), en exécution d’une décision de justice, alors qu’il était sous contrôle judiciaire (bracelet électronique).



Depuis son incarcération, des informations abondamment relayées sur les réseaux sociaux soutiennent que le prévenu serait toujours contraint de porter le bracelet électronique. Dans son édition de ce jeudi 21 mai, le quotidien L’Observateur assure que Me Omar Youm, l’un des avocats de Pape Malick Ndour, a confirmé que son client est toujours en possession de son bracelet. Il dénonce donc une anomalie administrative.



«C’est donc au moment d’exécuter le mandat de dépôt qu’on devait lui enlever le bracelet électronique. Parce qu’on ne peut être sous bracelet et en même temps être en détention (…) Cela ne devrait pas arriver», précise la défense du mis en cause, qui dit avoir saisi le juge d’instruction «pour attirer son attention sur cette anomalie» carcérale. «Il (le juge) m’a même dit qu’il avait instruit l’Administration pénitentiaire pour que le bracelet soit enlevé», a fait savoir l’avocat.



Pape Malick Ndour, coordonnateur des cadres de l'Alliance pour la République (APR) est poursuivi pour des faits présumés «d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, et détournement de deniers publics» dans le cadre de la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), dont il était l’un des responsables. Depuis le début de cette affaire, il a toujours nié les faits et dénoncé un «acharnement » judiciaire et politique.