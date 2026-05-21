Data centers et IA : Blue Cloud Softech annonce le lancement d'une usine numérique au Sénégal

Le fournisseur de solutions d'intelligence artificielle, Blue Cloud Softech Solutions a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec GCIB for Africa Ltd. (Global Council for Investment and Business for Africa), afin de collaborer sur des initiatives stratégiques axées principalement sur le développement d'une usine numérique au Sénégal et d'autres projets socio-économiques axés sur la technologie au Sénégal et dans d'autres pays africains.



Les objectifs de ce protocole d'accord sont d'établir un cadre non exclusif de collaboration entre la société et GCIB, d'explorer la formation d'une entité de coentreprise (JV), d'une société à vocation spéciale (SPV) ou d'autres accords de collaboration commerciale appropriés pour exécuter des projets identifiés au Sénégal et dans d'autres pays africains.



L'entreprise collaborera également avec le gouvernement et des acteurs privés afin de développer des infrastructures et des services à fort impact, axés sur la technologie. Elle envisage la création de sociétés à vocation spécifique (SPV) ou de coentreprises sectorielles distinctes couvrant les énergies renouvelables, les technologies de l'information, les infrastructures, l'éducation, la santé et d'autres secteurs, selon les accords conclus, a indiqué Blue Cloud Softech Solutions dans un communiqué.



Ce protocole d'accord n'est pas un événement isolé, mais fait partie d'une stratégie africaine plus vaste et ambitieuse de Blue Cloud Softech pour 2025-2026.



L'entreprise va au-delà des simples services informatiques pour se tourner vers « l'énergie bleue » (énergie propre pour les centres de données) et la cybersécurité basée sur l'IA, deux secteurs à forte demande sur le marché africain », ajoute le communiqué.