Accident sur la RN9 : trois morts et un blessé grave près du pont de Foundiougne

Selon Radio Sénégal Internationale (RSI), le drame a coûté la vie à trois (3) personnes et fait un blessé grave. L’accident est survenu après la collision entre un véhicule de transport de type « 7 places » et un camion en panne sur la route.

Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue du district sanitaire de Foundiougne, tandis que le blessé a été évacué vers la même structure par les sapeurs-pompiers.

Un nouvel accident mortel s’est produit dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 août 2025, sur la RN9, à environ 500 mètres au nord du pont de Foundiougne, dans le sens Fatick–Foundiougne.