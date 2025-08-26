Accident sur la RN9 : trois morts et un blessé grave près du pont de Foundiougne

Un nouvel accident mortel s’est produit dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 août 2025, sur la RN9, à environ 500 mètres au nord du pont de Foundiougne, dans le sens Fatick–Foundiougne.
Selon Radio Sénégal Internationale (RSI), le drame a coûté la vie à trois (3) personnes et fait un blessé grave. L’accident est survenu après la collision entre un véhicule de transport de type « 7 places » et un camion en panne sur la route.
Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue du district sanitaire de Foundiougne, tandis que le blessé a été évacué vers la même structure par les sapeurs-pompiers.
