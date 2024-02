Accident tragique à Ziguinchor : une technicienne de surface d'Auchan perd la vie

Un accident à Ziguinchor (sud) a entraîné la mort d'une technicienne de surface travaillant pour l'entreprise Auchan, qui s'est récemment installée dans la capitale sud du pays. La victime a été identifiée sous le nom de Ndella Faye, mariée et mère de deux enfants.



À en croire les informations fournies par L’Observateur, au moment de l'accident la victime se trouvait à l'extérieur du magasin Auchan, assise à côté du mur après sa journée de travail. Un camion de livraison de marchandises appartenant à Auchan, avec son chauffeur à bord manœuvrait à proximité lorsque le véhicule a percuté le mur de l'entreprise, qui s'est effondré sur Ndella Faye.



Malgré les tentatives de secours, elle a été grièvement blessée et a été transportée en urgence au Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Malheureusement, elle n'a pas survécu à ses blessures et a rendu l'âme peu de temps après son admission à l'hôpital.



La police a ouvert une enquête.