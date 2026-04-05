Sa Thiès après sa victoire : « Je n’exclu aucun lutteur, je vais combattre avec… »

Le lutteur Sa Thiès, est devenu le nouveau roi des arènes après sa victoire face à Modou Lô ce dimanche 5 avril 2026.



Grâce à ce succès, le frère de Balla Gaye 2 s’empare de la couronne et signe sa 17ᵉ victoire en 20 combats dans l’arène sénégalaise.



Interrogé après le combat sur un éventuel affrontement contre Franc, le nouveau roi des arènes s’est montré clair sur ses priorités.



« Mon combat avec Franc n’est pas le sujet du jour. Tout ce qui m’intéresse actuellement, c’est de rentrer à la maison et me reposer. Je n’exclu aucun lutteur. Je vais combattre avec les lutteurs de ma génération et même mes petits frères », a-t-il confié au micro de Canal+.