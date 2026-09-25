Accord Sénégal-FMI : « le FMI te donne de la crédibilité », a déclaré Alioune Tine

Lors d’un entretien accordé ce vendredi 25 septembre à PressAfrik, le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, s’est prononcé sur les relations financières entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). Pour l'analyste politique, la conclusion d'un accord avec l'institution de Washington constitue un levier déterminant pour la signature internationale du pays et l'accès à de nouveaux partenaires.



Selon le chercheur en sciences sociales, l’enjeu d’un compromis avec l’institution multilatérale dépasse le simple volume de ressources financières allouées. « Le FMI te donne de la crédibilité », a soutenu Alioune Tine au micro de PressAfrik. Cette garantie institutionnelle permet de rassurer les marchés internationaux et de faciliter l'engagement financier d'autres acteurs majeurs aux côtés de l'État sénégalais.



Dans cette optique, le fondateur d’Afrikajom Center a qualifié le FMI de véritable facilitateur auprès des bailleurs de fonds internationaux. « Le FMI t’ouvre des portes », a-t-il affirmé. Il a cité expressément des partenaires stratégiques comme la Chine et la France, avant d'estimer que sans cet appui en matière de solvabilité et de confiance, ces puissances économiques pourraient manifester de la réticence à concrétiser leurs engagements financiers.





Pour Alioune Tine, les autorités doivent inscrire la question de cet accord dans une vision macroéconomique globale qui est celle de la réputation financière du Sénégal et de sa capacité à mobiliser des capitaux étrangers. L'ancien président de la RADDHO a ainsi insisté sur l'importance de préserver l'accès du pays aux différents guichets de financement et aux mécanismes de coopération internationale.