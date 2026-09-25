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Sénégal vs Mozambique (1-1 à la pause) : Nicolas Jackson a marqué mais les Mambas ont égalisé avant la mi-temps



Sénégal vs Mozambique (1-1 à la pause) : Nicolas Jackson a marqué mais les Mambas ont égalisé avant la mi-temps
Pour le premier match de Patrick Vieira à la tête des Lions, le Sénégal a concédé le nul à la mi-temps face au Mozambique au stade de Maputo. Après un début de rencontre marqué par plusieurs occasions d'Assane Diao, El Hadji Malick Diouf et Abdallah Sima, Nicolas Jackson a ouvert le score à la 32e minute sur une passe décisive de Sima, inscrivant ainsi son neuvième but en sélection. Les Mozambicains ont toutefois égalisé dans le temps additionnel de la première période grâce à une frappe de Geny Catamo après un corner, trompant le portier Yehvann Diouf pour ramener le score à 1-1 à la pause.
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Vendredi 25 Septembre 2026 - 16:21


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