600 millions d'Africains sans électricité: l'urgence d'un rééquilibrage énergétique selon le World Energy Council

Le système énergétique mondial fait face à des tensions inédites, selon le rapport « World Energy Trilemma 2026 » du World Energy Council. Celui-ci repose sur un « trilemme énergétique » combinant « la sécurité énergétique, l'équité énergétique (accès et abordabilité) et la durabilité environnementale ».



Alors que la décennie passée s'est concentrée sur la baisse des coûts des énergies renouvelables, la période actuelle marque « le passage du déploiement à l'intégration », obligeant les dirigeants à arbitrer entre investissements, marchés et acceptabilité sociale.



C'est sur le continent africain que ces contradictions éclatent au grand jour, pris en étau entre des « impératifs de développement et la conditionnalité des transitions ». Le défi de l'équité y est particulièrement abyssal, la région regroupant environ « 600 millions de personnes sans accès à l'électricité ».



Cette situation est lourdement aggravée par la faiblesse des réseaux et par une résilience des infrastructures classée « en dessous de la médiane » mondiale.



Pour combler ce retard, des initiatives d'envergure comme la « Mission 300 » ambitionnent de raccorder 300 millions de personnes d'ici 2030, bien qu'elles nécessitent des subventions croisées puisque « les populations qui doivent être connectées ne peuvent pas payer le coût de leur raccordement ».



En Afrique de l'Ouest, le Nigeria illustre ces tensions à travers une « réforme des tarifs reflétant les coûts » pour sauver ses services publics, tandis que l'Ouganda fait face à des retards de transport d'électricité liés à une « capacité réglementaire à un stade précoce ».



Face à ces barrières où le financement et les institutions priment sur les ressources, le rapport « World Energy Trilemma 2026 » insiste sur le fait que l'équilibre n'est plus une simple destination figée, mais un exercice permanent.



Pour l'Afrique, ériger ce « rééquilibrage » en véritable compétence de leadership sera la condition sine qua non pour surmonter ses défis structurels et garantir un avenir énergétique durable, conclut le World Energy Council.