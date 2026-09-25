Éducation : le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo décline 27 directives pour réussir l’année scolaire 2026-2027

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a présidé, ce vendredi 25 septembre 2025, au Building administratif Président Mamadou Dia, un Conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027.



À l’issue du Conseil, le Chef du Gouvernement, à travers 27 décisions, engage les ministres concernés, à prendre toutes les dispositions idoines pour une rentrée scolaire réussie et un bon déroulement des enseignements-apprentissages dès la rentrée scolaire 2026-2027.







ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES DU CONSEIL INTERMINISTERIEL SUR LA PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2025/2026

Je voudrais féliciter d'abord le Gouvernement, les partenaires sociaux, techniques et financiers, les élèves et étudiants, tout l'écosystème de l'Education et de la Formation pour la mise en oeuvre satisfaisante des directives du Conseil interministériel du 03 octobre 2025, consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026.



En effet, sur les trente-deux (32) directives prises au terme de cette rencontre, quatorze (14) directives ont été entièrement exécutée, soit un taux de réalisation de 43,75%. Quant au dix-huit (18) autres directives restantes, soit 55,25%, elles sont en cours de réalisation à travers des initiatives et actions préalables déjà déployées.



A cet égard, j'invite tous les Ministres concernés, en relation avec le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement à veiller au parachèvement de la mise en oeuvre de ces directives résiduelles issues du Conseil interministériel de préparation de la rentrée scolaire 2025-2026.







DIRECTIVES ISSUES DU CONSEIL INTERMINISTERIEL SUR LA PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2026-2027





Les Ministres de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, chacun en ce qui le concerne, en coordination avec les Ministres chargés de l’Intérieur, des Forces Armées, des Collectivités territoriales, des Infrastructures, de l’Hydraulique, de l’Environnement, de la Santé et de l’Energie sont invités à la finaliser, dans les plus brefs délais, des actions coordonnées pour rendre les structures éducatives fonctionnelles, propres et sûres (libération des écoles affectées par l’hivernage, pompage, remblai, embellissement, réhabilitation, implantation sanitaires, hydrauliques et électriques, etc.)





Les Ministères en charge de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, des Collectivités territoriales, sont invités, chacun en ce qui le concerne à recueillir, sans délai, toute difficulté résiduelle relative à la mise en place des personnels, des fournitures scolaires, des équipements, manuels et autres matériels et intrants pédagogiques, pour une rentrée scolaire réussie et un bon déroulement des enseignements-apprentissages dès la rentrée scolaire 2026/2027.





J’engage le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, en rapport avec les Ministres de l’Education nationale, de la Formation chargé de la professionnelle et technique, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à prendre les diligences nécessaires pour le paiement sans délai des indemnités des examens dues aux Enseignants, notamment celles liées aux Examens du CFEE, du BFEM, du Bac et de la Formation professionnelle et technique.





Je demande au Ministre de l’Education nationale, au Ministre de la Formation chargé de la professionnelle et technique, au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de veiller, en rapport avec les Universités et toutes les parties concernées à la poursuite, durant les jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 du 31 octobre au 13 novembre 2026 des enseignements-apprentissages dans les écoles, établissements et universités du Sénégal.

A cet égard, les ministres sont invités à veiller :



à la prise en charge par un accompagnement pédagogique ciblé des 151 élèves-athlètes, des élèves des académies impactés par le déroulement des compétitions ;

à la mise à disposition adéquate des équipements informatiques et de connexion pour les élèves, étudiants, référents, encadreurs et des ressources pédagogiques numériques ;

au bon déroulement des cours en ligne à partir du 17 novembre 2026 à l’Université Amadou Makhtar MBOW.





J’engage le Ministère de l’Education nationale, en relation avec les Ministères en charge des Collectivités territoriales, de l’Environnement, de l’Intérieur, des Sports, des Forces armées, à instaurer et pérenniser le bimestre de propreté des écoles, avant et après les JOJ Dakar 2026, pour la mise à niveau des infrastructures scolaires, du mobilier, de l'environnement et l'embellissement des écoles à travers la réalisation de fresques murales, de jardins et d'espaces verts.





Le Ministère en charge de l’Education est invité à accélérer, au courant de l’année scolaire 2026/2027, la refondation curriculaire, en renforçant les STEM (Science, technique et mathématique).





J’engage le Ministère de l’Education nationale à faire prendre les dispositions pratiques pour assurer le suivi du bon démarrage du remembrement des Inspections d’académie (IA) et des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF).





J’engage le Ministère de l’Education nationale à veiller à la consolidation des partenariats avec le Ministère des Sports, l’Armée, la Gendarmerie nationale, le Service civique national, les leaders religieux, les collectivités territoriales, les associations et autres partenaires pour la poursuite de la mise en œuvre de la politique éducative relative au civisme : la Nouvelle Initiative pour la Transformation humaniste de l’Éducation (NITHÉ).





Le Ministre de l’Education nationale, en collaboration avec toutes les parties prenantes, devra assurer la mise en œuvre diligente des conclusions des Assises nationales des Daaras et des conclusions du Symposium national sur l’enseignement privé.





Le Ministre de l’Education nationale, en collaboration avec les ministères sectoriels concernés, est invité à prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation du forum national sur l’inclusion durant le premier semestre de l’année scolaire 2026/2027 dans le cadre de la stabilisation du document de Politique d’Education inclusive (PEI).





J’invite les Ministres de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, de la Santé et de l’Hygiène publique, de l’Education nationale et de la Formation professionnelle à engager la réflexion pour une systématisation de la Couverture sanitaire universelle dans les écoles et établissements.





Le Ministre de l’Education nationale devra prendre les dispositions nécessaires en relation avec le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement pour institutionnaliser le Grand Prix du Chef de l’Etat pour l’Alphabétisation.





Le Ministère de l’Education nationale en relation avec le Ministère des Infrastructures et le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, devra tout mettre en œuvre pour accélérer l’exécution du programme de construction de 2 500 salles de classe et ouvrages annexes et finaliser l’implantation des ouvrages restant à réaliser et veiller au strict respect du calendrier contractuel de livraison.





Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en relation avec le Ministre de l’Education nationale, le Ministre en charge des Collectivités territoriales et le Ministère des Infrastructures, devra instruire les Gouverneurs de région, en rapport avec les collectivités territoriales et les services compétents, de finaliser, au plus tard le 31 décembre 2026, l’identification des sites nécessaires à la réalisation des programmes prioritaires, notamment les 12 LYNAQE ainsi que les 46 écoles élémentaires, 46 CEM et 46 lycées.





Le Ministère de l’Education nationale, en relation avec les Ministères en charge des Infrastructures et des Finances, devra prendre les dispositions nécessaires pour finaliser, avant la fin de l’année 2027, les études, la conception des prototypes des Centres de Ressources pour l’Éducation Inclusive (CREI), le financement et la programmation nationale de leur implantation tenant compte des besoins territoriaux et des données disponibles sur la prévalence du handicap.





Le Ministère de l’Education nationale, en relation avec les Ministères en charge des Infrastructures et des Finances, est invité à finaliser les diagnostics, études architecturales et techniques ainsi que les estimations financières nécessaires à la mise en œuvre du programme national de réhabilitation et de modernisation des anciens lycées emblématiques, et arrêter une programmation pluriannuelle des interventions à partir de 2027.





Je demande au Ministre de l’Education nationale, en collaboration avec les parties prenantes, à finaliser et faire valider le Document de Politique linguistique nationale au courant de l’année scolaire 2026/2027.





J’invite le Ministre de l’Education nationale à poursuivre la mise en œuvre et l’élargissement du Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal (MOHEBS), tout en veillant au renforcement et à la diversification des leviers d’amélioration de la qualité des apprentissages.





J’invite le Ministre en charge de l’Education nationale, en relation avec les Ministres des Infrastructures et des Finances à veiller à la finalisation des constructions, réhabilitation et équipement des structures de Développement Intégré de la Petite Enfance (DIPE), notamment les 50 Cases des Tout-Petits (CTP) en cours de construction.





Le Ministre en charge de l’Éducation, en collaboration avec le Ministre de la Justice et le Ministre chargé des Collectivités territoriales et les autres administrations concernées, est invité à consolider et systématiser le déploiement, sur l’ensemble du territoire national, du dispositif permanent de vérification, de régularisation et de sécurisation de l’état civil des élèves, au plus tard en fin janvier 2027.





Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en collaboration avec les Ministres chargés de l’Education nationale et de la Formation professionnelle devra finaliser les travaux relatifs à la réforme du Baccalauréat, dans le cadre de la refondation en cours du système d’éducation et la mise en œuvre des conclusions de l’Agenda national de transformation de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ANTESRI), au plus tard 30 Janvier 2027 et veiller à la mise en œuvre diligentes des conclusions.





J’invite le Ministre des Infrastructures, en rapport avec le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à accélérer l’achèvement des chantiers des différentes Universités.





J’engage le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan en rapport avec le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à prendre les diligences nécessaires pour une meilleure prise en charge de la dette des Repreneurs des restaurants universitaires.





J’engage le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et technique, en rapport avec le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Ministre chargé de l’Energie, le Ministre chargé du Numérique, le Ministre des Infrastructures en rapport avec les parties concernées, de veiller :

à la poursuite des Enseignements-apprentissages tenant compte du déroulement des JOJ ;

à la disponibilité de la matière-d’ œuvre nécessaire dans tous les centres de formation professionnelle et technique par le relèvement de la ligne budgétaire dédiée ;

à la prise en charge des factures d’eau pour les centres se trouvant dans les zones non desservies par la SENEAU ;

à l’électrification des nouveaux centres de formation professionnelle (Linguère 2, Diourbel 2, Finthiock, Samine, Bona, Souda, Nétéboulou, CCAK) ;

à la création de chapitres budgétaires pour les nouveaux centres (Linguère 2, Diourbel 2, Finthiock, Samine, Bona, Souda, Nétéboulou, CCAK) ;

au renforcement de l’intégration du numérique dans les enseignements apprentissage ;

à la poursuite de l’accompagnement des formés dans leur parcours d’insertion ;

à l’adaptation des curricula au besoin du marché.





Le Ministre de l’Education nationale, en collaboration avec les Ministres chargés des Collectivités territoriales et de la Justice est invité à finaliser la révision de la clause d'âge réglementaire d'accès aux examens scolaires.





J’invite le Ministre chargé de la Fonction publique, les Ministres chargés de l’Education et de la Formation, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales, en rapport avec l’ensemble des parties concernées, à veiller à la mise en œuvre du pacte national de stabilité sociale par le maintien d’un climat de dialogue permanent dans le cadre du comité de suivi et le respect scrupuleux des accords conclus.

A cet égard, les derniers accords signés avec les syndicats d’enseignants doivent faire l’objet d’un traitement diligent.



Dans le même sillage, le Comité de pilotage du Pacte national stabilité sociale devra se tenir le jeudi 15 octobre 2026.

