Entretien exclusif avec PressAfrik : Alioune Tine décrypte la rencontre Diomaye-Macron et la crise au sommet de l'État

Lors d’un entretien accordé ce vendredi 25 septembre à PressAfrik, le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, a analysé la rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue français Emmanuel Macron. Le chercheur a inscrit cet échange direct dans la continuité de la posture adoptée par ses prédécesseurs, notamment Macky Sall et Abdoulaye Wade. Selon l'ancien président de la RADDHO, les chefs d'État sénégalais n'ont jamais nourri de complexe dans leurs relations avec la France.



Diplomatie, réalités économiques et rupture avec la ligne radicale



Au micro de PressAfrik, l'analyste politique a expliqué que l'évolution du chef de l'État répond à un « réalisme » politique. Bassirou Diomaye Faye s'est éloigné de la ligne radicale de Pastef afin de satisfaire aux exigences de la gestion du pouvoir, au besoin de rassemblement et à la recherche d'alliances. Alioune Tine a souligné le poids déterminant de pays comme la France et les États-Unis au sein du Fonds monétaire international (FMI). Il a rappelé que la quête de partenariats demeure essentielle dans la conduite des affaires publiques, avant de citer la formule de Mamadou Dia face aux institutions financières internationales : « Je n’ai pas scié la branche sur laquelle je suis assis. »



Une « guerre fratricide » au sommet du pouvoir



Sur le plan de la politique intérieure, le fondateur d'Afrikajom Center a détaillé les divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Après plus de dix ans de compagnonnage au sein de la même formation politique, leurs désaccords sur la gestion de l'État ont provoqué une « fracture » et déclenché une « guerre fratricide ». Selon Alioune Tine, les conséquences de ces tensions pèsent directement sur le quotidien des Sénégalais, confrontés à la cherté de la vie, à la hausse des loyers, au renchérissement des denrées de première nécessité et aux coupures d’électricité.



L'impact sur les institutions et la perspective d'une réconciliation



Interrogé sur le fonctionnement des institutions, l'expert a tiré la sonnette d'alarme. Alors que le président détient un pouvoir exécutif fort et que le pouvoir législatif assure le contrôle de l'État, la concertation et le dialogue permanent doivent prévaloir entre ces deux piliers. Tout en rappelant la fragilité de la démocratie sénégalaise, Alioune Tine n'a pas exclu un apaisement futur entre les deux responsables. « Rien n’est impossible », a-t-il lancé.