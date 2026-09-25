Sénégal vs Mozambique (1-1) : première ratée pour Patrick Vieira, accroché à Maputo

Pour le premier match officiel de Patrick Vieira sur le banc de la sélection nationale, le Sénégal a concédé le match nul face au Mozambique (1-1) au stade de Maputo, lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027[
Après une entame marquée par plusieurs tentatives d'Assane Diao, d'El Hadji Malick Diouf et d'Abdallah Sima, les Lions ont ouvert le score à la 32e minute grâce à Nicolas Jackson, servi par Sima. L'attaquant sénégalais a ainsi inscrit son neuvième but sous le maillot national. Toutefois, les Mozambicains ont réagi juste avant la pause : dans le temps additionnel de la première période, Geny Catamo a décoché une frappe depuis l'extérieur de la surface pour tromper Yehvann Diouf et remettre les deux équipes à égalité.
Malgré la domination générale des Sénégalais, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final, scellant ce partage des points entre les deux formations.
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