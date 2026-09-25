Sécurité de l'eau : l'Arabie saoudite et le Sénégal lancent un appel à l'action collective à l'ONU

En marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, l'Arabie saoudite et le Sénégal, aux côtés de l'Organisation mondiale de l'eau (GWO), ont organisé ce 25 septembre 2026 une réunion ministérielle de haut niveau intitulée « Unis pour l'eau : un appel à l'action collective ».



Ce dialogue a réuni ministres, hauts fonctionnaires et partenaires internationaux pour répondre aux pressions croissantes sur les ressources hydriques mondiales et transformer l'engagement en actions concrètes.



Le Sénégal a joué un rôle de premier plan dans cet événement, incarné par la participation du Haut Représentant du Président de la République » lors de la séance d'ouverture, témoignant ainsi du « fort engagement politique en faveur d'une action collective pour la sécurité de l'eau ».



Les délégations sénégalaises et internationales ont pris part aux échanges sur « le renforcement de la résilience grâce à la sécurité de l'eau, de mise en œuvre accélérée par des partenariats à grande échelle et de mobilisation de financements durables ».



La GWO s'engage à « poursuivre sa collaboration avec les gouvernements et les partenaires internationaux afin de renforcer la coopération en matière de sécurité de l'eau » et à servir de « plateforme de collaboration, mettant en relation les pays disposant d'expertise, de financements et de partenariats ».