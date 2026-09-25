ONE Campaign lance ONE Academy pour former la prochaine génération d’acteurs de plaidoyer en Afrique

Une nouvelle plateforme panafricaine qui aidera les jeunes à transformer leurs idées, leur énergie et leur voix en une véritable influence des politiques publiques.



DAKAR – ONE Campaign lance aujourd’hui ONE Academy, une nouvelle plateforme panafricaine d’apprentissage et d’actions destinée à doter les jeunes Africains des compétences pratiques, des réseaux et des opportunités nécessaires pour mener un plaidoyer efficace et influencer les décisions qui façonnent leurs communautés, leurs pays et leur continent.



ONE Academy associera des contenus de formations accessibles à des opportunités concrètes permettant aux jeunes de mettre en pratique leurs connaissances. L’ambition n’est pas seulement d’enseigner le plaidoyer, mais d’aider les jeunes Africains à passer de l’apprentissage à la pratique, de la pratique à l’action, et de l’action à l’influence.



Partout en Afrique, les jeunes prennent déjà la parole, s’organisent et réclament le changement. Une enquête menée en 2026 par ONE dans six pays africains sur le plaidoyer des jeunes a révélé une génération désireuse de jouer un rôle plus important dans la construction de l’avenir de l’Afrique, tout en identifiant des obstacles qui peuvent rendre difficile la transformation de cette ambition en une influence réelle. Près de neuf jeunes sur dix interrogés ont déclaré se sentir capables de s’exprimer sur les enjeux qui leur tiennent à cœur, mais seulement 53 % ont déjà participé à une action de plaidoyer.



“La jeunesse africaine ne manque ni d’idées, ni d’ambition, ni de volonté de façonner l’avenir. Ce qui lui fait souvent défaut, c’est l’infrastructure nécessaire pour transformer cette énergie, cette passion et ces idées en un plaidoyer durable et en une véritable capacité d’influence ”, a déclaré Serah Makka, Directrice Exécutive pour l’Afrique de ONE Campaign. “ONE Academy est notre investissement dans cette infrastructure. Nous voulons permettre aux jeunes Africains de comprendre les enjeux, de savoir où sont prises les décisions et où se situe le pouvoir, de construire des arguments convaincants, de mobiliser d’autres personnes et de mener un plaidoyer efficace pour le changement. Il s’agit de donner à une génération qui est déjà prête à diriger, davantage d’outils, de réseaux et d’opportunités pour y parvenir.”



A travers ONE Academy, les apprenants développeront des compétences pratiques en matière de plaidoyer, approfondiront leur compréhension des politiques publiques et des processus décisionnels, noueront des contacts avec leurs pairs et des professionnels, et appliqueront leurs connaissances aux causes qui leur tiennent à cœur. La plateforme est conçue pour les jeunes Africains de 18 à 35 ans et a vocation à devenir une communauté d’acteurs de plaidoyer capables d’apprendre les uns des autres, de collaborer et de mettre leurs compétences en pratique.



“ Des systèmes plus solides sont importants, de meilleures politiques sont importantes et des investissements plus importants sont essentiels, mais les progrès ne peuvent durer que grâce à des personnes qui disposent des connaissances, de la confiance et de la persévérance nécessaires pour les faire avancer. ONE Academy est notre investissement pour y parvenir, en donnant à une génération d’acteurs de plaidoyer et de leaders africains les moyens de transformer leur voix en influence et leur influence en changement”, a déclaré l’Ambassadeur Mark Green, Président de ONE Campaign.

ONE Academy est lancée avec le « Plaidoyer pour l’apprentissage fondamental » comme premier cours phare, initialement axé sur le Kenya et le Sénégal.



Ce premier cours permettra aux jeunes acteurs du plaidoyer de mieux comprendre les enjeux liés aux apprentissages fondamentaux et de disposer des outils nécessaires pour défendre les politiques, les investissements et les mesures de mise en œuvre indispensables pour y répondre.

À mesure que l’Académie se développera et ce, grâce au soutien de ses partenaires, de nouveaux cours, des opportunités pratiques de plaidoyer et des réseaux permettront à un plus grand nombre de jeunes Africains à travers le continent de faire entendre leur voix, de renforcer leurs capacités et de participer de manière significative à l’élaboration des politiques publiques.

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À propos ONE

ONE est une organisation internationale de plaidoyer qui œuvre à faire avancer des politiques et des investissements en faveur d’opportunités économiques et de vies plus saines en Afrique. Nous travaillons avec les décideurs, la société civile, les jeunes et d’autres acteurs pour mobiliser la volonté politique et faire progresser des changements durables.



À propos de ONE Academy

ONE Academy est une plateforme créée par ONE pour former la prochaine génération de défenseurs des droits en Afrique. Elle offre aux jeunes leaders les compétences, les réseaux et les opportunités nécessaires pour influencer les politiques et impulser le développement par le biais du plaidoyer.

Contact presse



Lesijolu Eric-Nwabuzor - Responsable Senior, Communication et Gestion des Influenceurs (Afrique)

lesijolu.eric-nwabuzor@one.org



