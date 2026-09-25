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Assemblée nationale : Amadou Ba dénonce le rejet de plusieurs propositions de loi par le Gouvernement



Assemblée nationale : Amadou Ba dénonce le rejet de plusieurs propositions de loi par le Gouvernement
Le député Amadou Ba, membre du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, dénonce le rejet présumé par le Gouvernement de plusieurs propositions visant à renforcer la transparence et le contrôle parlementaire. Dans une publication sur Facebook, il a dressé le bilan de l’examen en commission des textes inscrits à l’ordre du jour de la session extraordinaire.

Amadou Ba affirme que le Gouvernement a rejeté plusieurs initiatives parlementaires, notamment :

Contrats pétroliers : présentation à l’Assemblée nationale, sans vote, des contrats avant leur signature par le président de la République, afin d’informer le peuple.

Santé mentale en milieu carcéral : proposition de loi visant à renforcer la prise en charge de la santé mentale dans les établissements pénitentiaires.

Encadrement des fonds spéciaux : proposition visant à instaurer un cadre de contrôle parlementaire sur ces fonds.

Selon Amadou Ba, le Gouvernement considère que les fonds spéciaux servent aussi à faire du « SOCIAL » et qu’il faut du « SOUTOUREU ».

Pour le député, les séances plénières prévues la semaine prochaine devraient permettre de clarifier les positions. 

« Les plénières de la semaine prochaine seront l’occasion d’une CLARIFICATION définitive sur les pro et anti transparence », a-t-il déclaré dans sa publication.


Moussa Ndongo

Vendredi 25 Septembre 2026 - 17:59


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