Dakar : Air Sénégal acquiert un Boeing 737-800 soutenu par l'État et dédié au transport de la flamme des JOJ 2026

La compagnie nationale Air Sénégal a officialisé, ce mardi 1er septembre 2026, l’acquisition d’un nouvel appareil Boeing 737-800 destiné à renforcer sa flotte. Entièrement pilotée et financée avec l'appui de l’État du Sénégal, cette opération s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de consolidation de la souveraineté aérienne et d'extension des capacités opérationnelles de la compagnie sur le marché régional et international.



Le directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a salué l'accompagnement des autorités publiques dans cet effort de modernisation. L'appareil nouvellement acquis revêt également une dimension symbolique, puisqu'il sera habillé aux couleurs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et spécialement mobilisé pour aller chercher la flamme olympique de cette compétition continentale inédite.