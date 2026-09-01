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Diourbel : 70 % des travaux d'assainissement réalisés, le ministre de l’Urbanisme promet la fin du calvaire des eaux



Diourbel : 70 % des travaux d'assainissement réalisés, le ministre de l’Urbanisme promet la fin du calvaire des eaux
Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, s’est réjoui mardi de l’avancement des travaux d’assainissement à Diourbel (centre-ouest). Lors d’une visite des chantiers, il a indiqué que les travaux du marché Ndoumbé Diop ont atteint 70 % et qu’un point bas devait encore être traité par la pose d’une canalisation en béton. « D’ici le 20 septembre, on devrait terminer ce travail », a-t-il annoncé.

Le ministre a insisté sur l’urgence de finaliser cet ouvrage afin d’éviter que les eaux drainées vers l’exutoire de Kàmbi Suuf ne causent de nouvelles difficultés aux populations. Il a également annoncé la poursuite des interventions dans d’autres quartiers, notamment Pikine,Keur Cheikh et Keur Goumack.

« Notre objectif est que Diourbel puisse avoir un système qui lui permette de gérer l’ensemble des risques au niveau des eaux », a-t-il souligné. Il a appelé à une approche fondée sur les études hydrauliques et topographiques ainsi que sur l’expertise scientifique.

Enfin, M.Fofana a estimé que la gestion des eaux pouvait constituer un levier de développement économique et touristique, notamment à travers le maraîchage et les activités piscicoles. « Les eaux sont pour moi une bénédiction du Seigneur. Maintenant, c’est à nous, les hommes, d’en gérer le risque et de profiter des opportunités », a-t-il déclaré.
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Oumy Diallo (stagiaire)

Mardi 1 Septembre 2026 - 23:25


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