Genre et Sécurité : l’Assemblée nationale lance le Programme AAR pour renforcer le rôle des femmes dans la paix et la sécurité

L’Assemblée nationale a accueilli, ce mardi 1er septembre 2026, le séminaire de lancement du Programme AAR (« Protéger » en wolof), élaboré en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer sous le thème « Pour des femmes au service de la paix et de la sécurité au Sénégal ». La rencontre a rassemblé des députés, des représentants des Forces de défense et de sécurité (FDS), des acteurs institutionnels ainsi que des membres de la société civile.



Les travaux ont porté sur l'application de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l'Agenda « Femmes, Paix et Sécurité ». Les participants ont plaidé pour une meilleure intégration du genre, le renforcement du leadership féminin dans les processus décisionnels au sein des FDS, ainsi qu'un soutien budgétaire et politique accru en faveur du Plan d’action national. L'initiative se poursuivra le 17 septembre 2026 avec un atelier de suivi destiné à approfondir les recommandations émises.