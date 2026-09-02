Dette : Abdourahmane Sarr analyse la conclusion de la mission du FMI et appelle à une véritable transformation systémique

Dans une prise de parole publiée sur les réseaux sociaux, l'économiste Abdourahmane Sarr est revenu sur la fin de la mission du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal, conclue par un accord au niveau des services (staff-level agreement) avec le ministère de l'Économie et des Finances. Tout en attendant la communication des détails du texte sollicitée par l'Assemblée nationale, l'analyste souligne que l'institution financière réitère ses inquiétudes quant à la non-viabilité de la dette sénégalaise, prenant acte de la volonté affichée par les autorités de solliciter un traitement de la dette pour rétablir les équilibres.



Abdourahmane Sarr rappelle que le concours financier du FMI reste conditionné à la réduction des dépenses jugées improductives, à l'image des subventions énergétiques non ciblées, auxquelles l'institution préfère les transferts monétaires directs aux populations vulnérables. Soutenant qu'un soutien financier à taux concessionnel est favorable sous réserve qu'il s'aligne avec la vision 2050 et le plan quinquennal, l'économiste insiste sur l'obligation d'élucider la question des « dettes cachées » pour traiter les exigences liées aux fausses déclarations (misreporting). Selon lui, la simple recherche d'équilibres budgétaires ne suffira pas sans une refondation en profondeur des structures économiques de l'État.