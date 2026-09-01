Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Nécrologie : Serigne Ibrahima Mbacké, fils du Khalife général des mourides, décède dans un accident



Nécrologie : Serigne Ibrahima Mbacké, fils du Khalife général des mourides, décède dans un accident
La communauté mouride est à nouveau frappée par le deuil. Serigne Ibrahima Mbacké, fils de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, est décédé ce mardi dans un accident de la circulation, selon plusieurs sources.

Cette disparition intervient dans un contexte particulièrement douloureux pour le guide de la communauté mouride, qui avait récemment perdu l'une de ses filles.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 1 Septembre 2026 - 23:57


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter