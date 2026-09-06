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Restructuration des subventions et coût de la vie : Babacar Diouf craint un impact direct sur les consommateurs



Restructuration des subventions et coût de la vie : Babacar Diouf craint un impact direct sur les consommateurs
S'interrogeant sur les répercussions concrètes des réformes annoncées pour le quotidien des Sénégalais, Babacar Diouf, cadre de l'Alliance des Forces de Progrès - AFP a mis en garde contre les effets de bord d'une levée ou d'une réorientation précipitée des subventions de l'État, notamment dans le secteur de l'énergie et des matières premières.
 
Tout en reconnaissant la nécessité pour l'État de maîtriser ses dépenses de fonctionnement, le spécialiste des finances met en garde contre la répercussion inévitable de la vérité des prix sur le panier de la ménagère. Si les entreprises et les producteurs privés subissent de plein fouet la hausse des coûts de production liée à l'arrêt des subventions énergétiques, ils répercuteront directement ces charges sur les prix de vente des produits de première nécessité. « Aujourd'hui, si ces subventions sont réorientées et que ces gens vont subir la réalité des prix concernant leurs charges de production, est-ce que ça n'aurait pas un impact au niveau de la population sur les prix finis qui seront vendus ? », s'est interrogé Babacar Diouf, invitant ainsi les autorités à évaluer minutieusement l'impact social à court terme de ces arbitrages budgétaires.
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Dimanche 6 Septembre 2026 - 20:15


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