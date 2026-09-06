Accord FMI et dette publique : Babacar Diouf exige la publication des conditionnalités et dénonce la « victimisation » du pouvoir

Intervenant en qualité de cadre de l'Amicale nationale des cadres de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) dans « Remue ménage », Babacar Diouf a salué le principe de l’accord technique conclu entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International (FMI), tout en exprimant de vives réserves quant à l'opacité entourant les engagements pris par les autorités. Face aux discours récurrents de l'exécutif incriminant l'héritage de la gestion précédente en matière de dette publique, le représentant de l'AFP somme le gouvernement de sortir des postures de justification pour rendre compte en toute clarté des termes négociés.



Pour Babacar Diouf, le débat économique doit impérativement s'éloigner des récriminations politiques rétroactives pour se focaliser sur la soutenabilité des réformes à venir et le contenu exact du mémorandum signé avec l'institution financière internationale. « On n'a pas nommé le pouvoir actuel pour qu'on revienne sur la victimisation. L'État, c'est de la continuité », a martelé le cadre de l'AFP.



Plaidant pour une redevabilité stricte envers les citoyens, Babacar Diouf exige une communication officielle détaillée sur l'impact social et financier de cet accord sur le quotidien des ménages. « Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une transparence, que l'État ait la responsabilité de dire aux Sénégalais exactement ce qui est fait. Ce qui nous intéresse le plus pour l'instant, c'est de savoir comment cet accord-là a été conclu, sur quelle conditionnalité et l'impact que ça peut avoir sur les ménages », a-t-il affirmé.