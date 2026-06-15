Goudomp : des journées de recherche de fonds organisées à Sanou Balante pour la construction d'un collègue

Le village de Sanou Balante, localité frontalière avec la Guinée-Bissau située dans le département de Goudomp, a vécu les 12 et 13 juin au rythme des journées de mobilisation de ressources destinées à financer la construction et l'équipement de son nouveau Collège d'Enseignement Moyen (CEM), créé cette année.







Cette initiative communautaire est née d'un constat préoccupant. Malgré son ouverture récente, l'établissement scolaire évolue dans des conditions particulièrement difficiles. L'infrastructure manque de presque tout : absence de clôture et de point d'eau, salles de classe dépourvues de portes et de fenêtres, insuffisance de tables-bancs et déficit de matériel pédagogique.







Face à ces nombreuses contraintes qui compromettent les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des enseignants, les populations ont décidé de prendre leur destin en main. Durant deux jours, filles et fils du terroir, ressortissants, sympathisants et habitants venus de part et d'autre de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne se sont retrouvés dans une ambiance festive marquée par la solidarité et l'engagement communautaire.







L'événement a constitué un véritable moment de communion entre les populations, illustrant la vitalité des liens sociaux et culturels qui unissent les communautés de cette zone frontalière.







Le chef du village, Jules Renard Diatta, a salué cette forte mobilisation qu'il considère comme une démonstration éloquente du patriotisme des terroirs. Dans son allocution, l'autorité coutumière a insisté sur la nécessité de renforcer la citoyenneté et l'engagement communautaire afin de favoriser une plus grande implication des populations dans les actions de développement à la base.







« Le développement de nos localités ne peut se faire sans l'engagement des populations elles-mêmes. Chacun doit apporter sa contribution pour améliorer les conditions de vie de nos communautés », a-t-il notamment souligné.





Profitant de cette tribune, le chef de village a également lancé un appel aux autorités étatiques et aux partenaires au développement afin qu'ils accompagnent les efforts déjà consentis par les populations. Il a plaidé pour la construction à Sanou Balante d'un collège répondant aux normes requises, doté d'infrastructures adéquates et d'un personnel enseignant suffisant pour garantir une éducation de qualité aux enfants de la localité.







À travers cette initiative, Sanou Balante démontre que le patriotisme des terroirs demeure un puissant levier de développement local, capable de fédérer les énergies autour d'un objectif commun : offrir aux générations futures un cadre d'apprentissage digne et propice à la réussite scolaire.

Ismaila Mansaly