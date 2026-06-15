Mondial 2026 : Match nul (2-2) entre les Pays-Bas et le Japon

Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un score de parité (2-2), ce dimanche, pour leur entrée en lice dans le groupe F de la Coupe du monde 2026.







Après une première période équilibrée, les Néerlandais ont débloqué la situation dès le retour des vestiaires grâce à leur capitaine Virgil van Dijk, qui a ouvert le score à la 51e minute. Six minutes plus tard, Shunsuke Nakamura a remis les deux équipes à égalité (57e).







Les Oranje ont repris l'avantage à la 64e minute sur une réalisation de Crysencio Summerville au terme d'une phase offensive bien construite. Alors que la sélection néerlandaise pensait tenir les trois points de la victoire, Daichi Kamada a surgi à la 88e minute pour arracher l'égalisation et offrir un point mérité au Japon.

