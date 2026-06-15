Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire décroche une victoire précieuse face à l'Equateur

La Côte d’Ivoire a décroché une victoire précieuse (1-0) en toute fin de match face à l’Équateur, lors de la première journée du groupe E de la Coupe du monde 2026.



Entré en jeu, Amad Diallo, l’attaquant de Manchester United, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 90e minute, transformant d’une seule touche un centre à ras de terre de Wilfried Singo.



L’Équateur avait pourtant dominé la majeure partie de la première période, manqué plusieurs occasions franches et vu la barre transversale repousser deux tentatives aux 23e et 30e minutes.



Au retour des vestiaires, les Éléphants ont toutefois repris du poil de la bête et ont échangé les offensives avec leur adversaire, mais aucun des deux camps n’a cadré sa visée, la barre transversale repoussant même une nouvelle tentative ivoirienne.



Grâce à ce succès, la Côte d’Ivoire totalise 3 points et occupe la deuxième place du groupe E, devancée à la différence de buts par l’Allemagne, victorieuse dimanche de Curaçao (7-1).



Lors de la deuxième journée, la Côte d’Ivoire affrontera l’Allemagne le samedi 20 juin à 20h00 GMT, tandis que l’Équateur jouera contre Curaçao le dimanche 21 juin à minuit (00h).