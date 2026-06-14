Mawlid 2026 : Le comité d’organisation du Gamou de Médina Baye valide son cahier de doléances

Le comité d’organisation du Gamou international de Médina Baye a officiellement validé, ce week-end, le cahier de sollicitations destiné aux autorités étatiques et territoriales en vue de la commémoration du Mawlid, l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (PSL). Ce document de planification sera soumis aux services techniques déconcentrés, aux directions nationales, aux ministères, ainsi qu'à la présidence de la République.







L'édition de cette année s'inscrit dans un contexte météorologique délicat, les organisateurs ayant particulièrement alerté les autorités sur le fait que l'événement se déroulera en pleine saison des pluies. Face à cette contrainte, le comité a placé l’assainissement, la gestion des eaux pluviales et la prévention des inondations dans la commune de Kaolack et les quartiers périphériques de Médina Baye au sommet de ses priorités.







Pour fluidifier le déplacement des milliers de fidèles attendus, une requête spécifique a été formulée concernant les infrastructures routières. Les organisateurs sollicitent de l'État l’ouverture effective de l’autoroute à péage Thiadiaye-Kaolack dix jours avant le Gamou et cinq jours après sa célébration.







Cette rencontre de planification, qui s'est tenue samedi et dimanche dans la cité religieuse, a également été l'occasion pour Seydina Alioune Cissé Niang, président national de la ”Jamhiyatu Ansaarud Din”, de transmettre les bénédictions du Khalife, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass. Ce dernier a réaffirmé son soutien total au comité dans sa mission de rassemblement des disciples de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass.

