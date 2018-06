Accord de pêche Sénégalo-mauritanien : la signature prévue entre le 1er et le 2 juillet à Nouakchott

L’accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie sera bientôt conclu. C’est ce qu’a informé le ministre Oumar Guèye qui effectuait une tournée dans les deux (2) territoires pour visiter le quai de débarquement de Ndiago à Saint-Louis.



«Nous sommes dans la phase finale du projet. Notre visite augure d’une signature très prochaine», a-t-il déclaré. Avant d’ajouter que c’est pour des «raisons techniques et organisationnelles que la décision de report de la signature prévue le 31 mars a été prise d'un commun accord».



Oumar Guèye de renseigner que son homologue le ministre Nany Ould Chrougha a proposé «lors du sommet de l’Union africaine, si nos deux chefs d’Etat l’agréent que nous puissions finaliser et signer entre le 1er et le 2 juillet 2018 à Nouakchott».



Mais, auparavant, a-t-il souligné, «le lundi 25 et le mardi 26 juin 2018, les deux délégations techniques du Sénégal et de la Mauritanie vont se réunir à Dakar pour finaliser le projet de protocole d’accord qui va nous être soumis, nous les deux ministres».