Côte d'Ivoire: à Abidjan, un programme aide les enfants à sortir de la rue

En Côte d’Ivoire, en 2023, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a identifié plus de 16 300 enfants vivant dans la rue dans une dizaine de villes ivoiriennes, dont Abidjan. Ils dorment sur les trottoirs, survivent de petits boulots ou de mendicité… Des enfants livrés à eux-mêmes et exposés à la violence et aux abus. Mais depuis peu, les choses changent. Grâce au Programme pour la protection des enfants et adolescents vulnérables, des équipes sillonnent les quartiers pour leur tendre la main. Entre missions de rue, écoute et réinsertion, ces acteurs sociaux tentent de redonner une chance à ces enfants oubliés.



Ce matin-là, des agents du Programme pour la protection des enfants et adolescents vulnérables arpentent les rues d’Abidjan. À bord de leurs véhicules, ils avancent prudemment, scrutent les trottoirs, les marchés, les dessous de ponts et les feux tricolores. Leur mission : repérer les enfants livrés à la rue. Parmi eux, Seaty Ebert, conseiller d’éducation.



« Ce sont les mineurs qui sont recherchés. Celles qui vendent l’eau, qui ont l’âge d’aller à l’école et qui sont dans la rue. Et puis au niveau des jeunes garçons, ceux qui sont entre les véhicules en train d’essuyer les pare-brise. À vue d’œil, on les reconnaît », explique-t-il.



Prise en charge des enfants au centre d’écoute et d’orientation du programme



Quelques minutes plus tard, deux fillettes en train de mendier, un petit vendeur de chips, et un garçon fiévreux couché à même le sol sont identifiés. Embarqués dans le véhicule, les enfants se montrent d’abord méfiants. Ebert tente alors de les rassurer. « N’ayez pas peur, ne pleurez pas. On ne va pas vous faire du mal. C’est compris ! Votre place ce n’est pas dans les rues. »

Direction Yopougon, au centre d’écoute et d’orientation du programme. Ici, les enfants mangent, reçoivent les premiers soins, puis sont suivis par des psychologues et des éducateurs. L'intérêt est de comprendre leur parcours, de recontacter les familles quand c’est possible, ou de préparer leur réinsertion.



« Chaque enfant est un cas spécifique pour nous », précise Mamadou Touré, responsable dudit centre. « Si c’est un enfant qui a été déscolarisé, on a des écoles partenaires où on place l’enfant. Pour ceux dont l’âge excède 18 ans, on a des centres partenaires. On essaie de déceler le talent qui est le sien et on l'envoie vers cette formation. »



Un réseau d’exploitation d’enfants découvert



Le dispositif a permis de sortir plus de 4 000 enfants de la rue ces deux dernières années, assure le ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Mais les causes restent profondes : pauvreté familiale, violences domestiques, ruptures sociales. Pour certains enfants, revenir dans un cadre strict n’est pas une chose facile. Le sociologue Bini Koffi explique les résistances. « Un enfant qui s’est autonomisé dans la rue, qui a l’habitude d’agir seul et qui est libre de ses actions, si vous le remettez dans une situation familiale, que ce soit dans sa famille, ou dans un centre où il doit être orienté en terme de comportement, il est évident qu’il y aura un clash et il ne peut pas supporter. »



Les maraudes ont aussi permis de mettre au jour un réseau d’exploitation d’enfants à des fins de mendicité, provenant de pays voisins. Fin 2023, 18 adultes ont été interpellés. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République. Les enfants, eux, ont été confiés à leurs ambassades à Abidjan.