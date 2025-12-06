Dakar : "Investir dans les salariés n’est plus un luxe, c’est une nécessité stratégique", selon l’entreprise CADEO

Pionnière de la digitalisation des avantages sociaux en entreprise au Sénégal, l’entreprise CADEO a organisé une cérémonie marquant ses 10 ans d’existence, ce vendredi 05 novembre 2025, à Dakar. Au cours de cette occasion, le conseiller spécial de la directrice de CADEO, Mamadou Diagne, a invité les chefs d’entreprise à "repenser leurs relations avec leurs équipes, à adopter une politique sociale plus innovante, plus humaine et plus alignée aux réalités de notre temps".



Dans son allocution, M. Diagne a estimé qu’"investir dans les salariés n’est plus un luxe, mais une nécessité stratégique", dans un contexte social où les employés "ne cherchent plus uniquement un salaire. Mais de la reconnaissance, du bien-être et de l’attention".



Toujours dans la même veine, le conseiller spécial a assuré aux employeurs que "privilégier le bien-être" de leurs collaborateurs constitue "une relation gagnant-gagnant", d’autant plus que ceux-ci n’auront pas d’autres choix que de se "donner à fond, donner le meilleur d’eux et faire avancer l’entreprise".



Une décennie de progrès pour CADEO, une entreprise au service des avantages sociaux



Spécialisée dans les chèques-cadeaux, CADEO est né en 2016 "d’une idée simple mais innovante", selon Mamadou Diagne, pour qui "l'entreprise a réussi à se positionner comme un acteur clé" dans le domaine des avantages sociaux en entreprise. "On aimerait bien aller sur le plan international, mais pour l’instant, on essaie de nous ancrer sur le plan national même si les Sénégalais de la diaspora nous facilite la tâche avec des chèques-cadeaux commandés pour leurs familles sur le territoire ", précise-t-il.



Avec "plus de 300 maisons partenaires", les responsables de CADEO assurent que leur structure est aujourd’hui "incontournable" dans le quotidien des Sénégalais.



L’anniversaire marquant la décennie d’existence de CADEO s’est tenu en présence de plusieurs partenaires de la structure, autour du thème suivant: "le rôle des avantages sociaux dans la performance des entreprises : quelle évolution de la relation employeur-salarié au Sénégal ?".