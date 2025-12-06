Réseau social
Kaffrine : un incendie détruit trois (3) maisons, du bétail et des vivres à Lour Escale
Un incendie d’une rare intensité a ravagé, dans la nuit de mercredi à jeudi, trois (3) maisons et plusieurs stocks de vivres à Lour Escale, village chef-lieu de commune situé dans la région de Kaffrine. Selon Aps, le sinistre a également décimé une partie du bétail.
 
La même source indique que la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l’origine exacte du feu, dont les circonstances restent pour l’instant inconnues. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée, mais les dégâts matériels sont importants. Un habitant affirme avoir perdu près de deux millions de francs CFA dans l’incendie, entre économies, denrées alimentaires et équipements détruits.
 
L’enquête est en cours.
