Crise à la SEN’EAU : la CDS alerte sur la grève de la faim du syndicaliste Oumar Bâ

La Confédération pour la démocratie et le socialisme (CDS) alerte sur la situation jugée « gravissime » qui prévaut à la SEN’EAU, où le Secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal (SATECS), Oumar Bâ, observe une grève de la faim depuis le 28 novembre. Le syndicaliste, désormais hospitalisé dans un état préoccupant, proteste contre ce qu’il considère comme des persécutions et des pratiques arbitraires au sein de la société chargée de la production et de la distribution d’eau.



Dans son communiqué daté du 5 octobre 2025, la CDS affirme qu’un « drame silencieux » se déroule dans l’indifférence générale, alors même que l’actualité nationale est dominée par la crise universitaire. Elle juge cependant indispensable que « l’opinion reste attentive à ce conflit social, en raison de ses implications sur la gouvernance du secteur de l’eau. »



La CDS appelle ainsi le gouvernement à « se pencher sérieusement » sur la gestion de SEN’EAU, estimant « nécessaire de garantir la préservation des intérêts nationaux et d’éviter que la majorité des actions de la société ne bascule sous contrôle étranger. »

Selon la coalition, la situation actuelle, mêlant « arbitraire » et risques de « trafics », exige une réaction urgente des autorités.



Tout en réaffirmant son soutien au combat mené par Oumar Bâ, la CDS l’invite toutefois à renoncer à sa grève de la faim pour préserver sa santé. La coalition souligne que le pays « a besoin de tous ses fils vivants », au moment où il traverse de multiples défis.