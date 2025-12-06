Altercation à Diass : le tribunal condamne à six mois avec sursis le maçon qui a agressé un berger de 70 ans

Le Tribunal d’instance de Mbour a tranché une affaire qui a secoué la localité de Diass, mêlant violences et accusations d’abus sur une personne vulnérable. K. A. Sagna, maçon, a été reconnu coupable d’avoir blessé le berger A. Sow, âgé de 70 ans, au terme d’une audience particulièrement tendue. Selon les éléments présentés au tribunal, le maçon avait perdu la trace de sa mère, une sexagénaire souffrant de déficience mentale, avant de la retrouver dans la bergerie du septuagénaire. À la barre, le sieur Sagna affirme avoir surpris M. Sow « en pleins ébats sexuels » avec sa mère, évoquant des actes répétés et accusant le berger d’avoir « transformé sa mère en objet sexuel ». L’altercation aurait dégénéré lorsque le berger, selon le prévenu, a sorti une arme et tiré à trois reprises sans atteindre sa cible. Le maçon raconte avoir réussi à le désarmer avant de le frapper au visage avec la crosse du pistolet, ce qui a entraîné dix jours d’incapacité temporaire de travail pour la victime.Le berger a catégoriquement nié les accusations d’abus, expliquant que la femme venait régulièrement solliciter une aide financière et qu’il aurait été agressé sans raison. Il a réclamé un million de francs CFA au titre de dommages-intérêts.Après examen des faits, le tribunal n’a retenu que les violences volontaires reprochées au maçon, confirmées par le certificat médical. K. A. Sagna a été condamné à six (6) mois de prison avec sursis et devra verser 200 000 francs CFA à la partie civile. Le procureur, tout en confirmant les faits de violences, a adressé un avertissement à A. Sow en l’invitant à davantage de responsabilité, une remarque interprétée par une partie de l’assistance comme un doute sur sa version des événements.