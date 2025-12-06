Fraude à l’électricité : jusqu’à 120 milliards perdus par an, alerte du ministre de l’Énergie

Les pertes liées à la fraude sur l’électricité ont atteint des niveaux alarmants en 2025, selon le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop. En défendant le budget 2026 de son département devant l’Assemblée nationale, il a indiqué que les seuls départements de Pikine et de Dakar ont enregistré près de deux milliards de francs CFA de pertes cette année. Les documents internes de la SENELEC évaluent toutefois l’impact global des branchements frauduleux entre 100 et 120 milliards de francs CFA par an, un manque à gagner qui pèse lourdement sur les finances publiques.Le ministre a rappelé que cette « fraude affecte directement la subvention allouée à la SENELEC et pénalise les quelque 2,25 millions de ménages raccordés, en particulier les utilisateurs du compteur prépayé Woyofal, dont le coût préoccupe plusieurs députés. » Birame Soulèye Diop a assuré que « les auteurs des branchements illégaux ont été identifiés et seront traduits en justice. »Face à l’ampleur du phénomène, le ministère travaille sur un nouveau modèle de compteur capable de détecter les tentatives de fraude. Une étude a été lancée et ses conclusions seront soumises au Président de la République et au Premier ministre pour validation. Une fois approuvé, le dispositif devra être déployé par la SENELEC pour renforcer la sécurité du réseau et réduire les pertes techniques et financières.