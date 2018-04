Accord enseignants-Etat : l’inter cadre se démarque et poursuit le combat

Tous les professeurs n’ont pas encore rallié les salles de cour et ce, même si un accord a été trouvé avec l’Etat. En effet, les enseignants membres de l’inter Cadre, se sont démarqués de cet accord, préférant continuer à dérouler leur plan d’action.



C’est ainsi que l’inter cadre a observé un débrayage ce lundi, à 9 heures, et compte suivre son 9e plan d’action avec une grève totale de 48 heures prévue les 2 et 3 mai prochain. Sur cette lancée, cette association de syndicats s’est montrée sceptique quant aux nouveaux engagements de l’Etat.



Selon eux, il n’est pas question d'avoir confiance en l’Etat, d’autant plus que, rappellent-ils, les nuages qui planent sur l'année scolaire 2017-2018 découlent de promesses non tenues et qui datent de 2014. Par conséquent, ils ne comptent pas abandonner le combat avant de voir du concret.