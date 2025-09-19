Réseau social
Accord franco-britannique: «un migrant» à bord d'un second avion vers la France (gouvernement britannique)



Accord franco-britannique: «un migrant» à bord d'un second avion vers la France (gouvernement britannique)
Un migrant a été expulsé vendredi 19 septembre vers la France à bord d'un deuxième avion dans le cadre de l'accord franco-britannique, après le rejet de son recours la veille devant la justice, a indiqué le gouvernement britannique.

« Aujourd'hui, nous avons un deuxième vol (...) avec un migrant qui n'a pas le droit de rester ici et qui est renvoyé », a déclaré à ITV News le ministre du Commerce Peter Kyle, qui s'exprimait au nom du gouvernement. Un premier migrant indien avait été expulsé jeudi dans le cadre de l'accord migratoire conclu cet été entre les deux pays.
Aminata Diouf

Vendredi 19 Septembre 2025 - 11:38


