Accords entre Etat et enseignants : Marième Faye Sall, la vraie artisane de la réconciliation

Marième Faye Sall serait l’artisane de la résolution de la crise qui secouait le secteur de l’éducation. En effet, après l’accord obtenu entre le chef de l’Etat et les syndicats d’enseignants les plus représentatifs du pays, certains syndicalistes, notamment ceux de la Feder sont montés au créneau pour dénoncer cette immixtion de Mme Sall dans les affaires de l’Etat.



De l’avis de Oumar Waly Zoumarro qui s’est confié à nos confrères de Les Echos, «C’est suite à ces échanges avec la Première dame que M. le président de la République a accepté de relever l’indemnité de logement de 60 000 à 100 000 F CFA. On se souvient qu’il avait déjà proposé 85 000 francs Cfa…», a-t-il déclaré.



Dame Mbodj de la Fédération des enseignants du Sénégal (Feder) est sur la même longueur d’onde : «C’est la Première dame qui manœuvré tout ça». Avant d’ajouter «contrairement à ce que dit la presse, c’est la Première dame qui a reçu ces gens», a-t-il martelé.



Cette implication de la Première dame est contraire à la normale, décrie M. Mbodj qui peste : «La Première dame n’est pas investie d’une mission officielle qui lui permet de pouvoir intervenir à ce niveau avec le ministre des Finances pour proposer une solution de sortie de crise».