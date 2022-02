Accueil des Lions : quelques conseils santé du Directeur du SAMU aux supporters

Le directeur du Samu Municipal, Mamadou Diarra Beye a donné quelques conseils aux supporters des Lions, présents depuis ce matin à l’aéroport de Yoff. Il a misé sur la prévention pour assister aux populations, surtout les enfants sortis massivement.



« La prévention est la plus importante. Parce qu’on est dans une situation de bonheur. Et dehors, les enfants sont dans la rue en train de marché entre des distances plus long, sous le soleil en plus. Vraiment, nous conseillons ces populations qui sont sous le soleil de se couvrir, de couvrir la tête. Nous demandons aux maisons aux environs d’assister les enfants, de leur donner à boire. Parce qu’ils sont sortis de chez eux, on les voit à la télé sans prendre des dispositions. Nous allons également demandons aux autorités de voir sur les différents points, parce qu’on a mis des points sur tout le trajet. Cela, va permettre à ces jeunes de s'hydrater le maximum possible », a indiqué Dr Beye.



Poursuivant, il soutient que le dispositif de prise en charge a été coordonné par la région médicale de Dakar sous la direction du ministère de la Santé. « Ce dispositif de prise en charge mis en place va permettre d’assister en cas d’urgence. Et de conduire dans les différents hôpitaux, dans les meilleures conditions ».