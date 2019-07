Accusation de corruption dans l'athlétisme: Lamine Diack sort du silence et se dit heureux de pouvoir s’expliquer

Retenu en France depuis quatre (4) ans contre son gré, l’ex-président de l’IAAF, accusé de corruption dans l’affaire de dopage d’athlètes russes, brise en fin le silence. Dans un entretien avec "jeune Afrique", Diack père bat en brèche toutes les accusations et se dit heureux de pouvoir s’expliquer sur cette affaire.



« Vivement ce procès, je vais enfin pouvoir m’expliquer ». Tels sont les premiers mots que l’ancienne gloire du sport sénégalais a lâché tout en soulignant que le « le Sénégal "lui" manque» et qu’il souhaiterait « voir ses proches avant qu’il ne soit trop tard ».



S’expliquant sur les faits graves qui lui sont reprochés, Lamine Diack précise d’entrée qu’il n’a « jamais demandé d’argent à qui que ce soit de (sa) vie ». Toutefois, il reconnait qu’il était « opposé à Wade et à son projet de succession dynastique » : « nous nous sommes donc organisés pour qu’il soit battu à la présidentielle de 2012 ».



Amaigri et fatigué mais loquace, Lamine Diack, 86 ans, ne sera pas seul sur le banc des accusés. Son fils Papa Massata, ex-consultant marketing à l’IAAF, est aussi suspecté d’avoir été au cœur d’un vaste système de corruption visant à couvrir des cas de dopage d’athlètes russes en échange de pots-de-vin.



Une affaire tentaculaire qui suscite de vives réactions et qui vaudra à Lamine Diack d’être jugé dans quelques mois au tribunal correctionnel de Paris pour « corruption active et passive », « blanchiment en bande organisée » ou encore « abus de confiance ».