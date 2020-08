Accusation de viol d’une malade de covid19 : le mis en cause placé sous mandat de dépôt

Accusé d’avoir violé une fille malade de la covid10, un agent hygiéniste de la Croix rouge a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, depuis vendredi par je juge du 6e cabinet, bien qu’il ait nié les faits qui lui ont été reprochés.



L’enquête de la Sureté urbaine avait retenu contre lui les faits de viol sur une personne vulnérable. Il n’en fallait plus pour que le parquent demande une information judiciaire et requiert le mandat de dépôt.



En exploitant les images de la caméra de surveillance, les enquêteurs de la Sureté urbaine ont pu identifier B. Niang alias Pape que la victime a formellement identifié parmi les 30 hygiénistes qui lui ont été présentés.



Outre la partie civile, le ministère de la Santé avait aussi porté plainte contre X devenu désormais B. Niang. Dans un communiqué, la Croix rouge avait déploré cette situation ce fait qui ternit l’image de l’institution humanitaire.