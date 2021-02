Accusation de viols et menaces de mort: une affaire de mœurs qui va "écorner" l'image de Sonko (analyste)

Vendredi, nos confrères du journal Les Echos, qui ont exploité les PV et la plainte de la jeune femme ont révélé que Ousmane Sonko est accusé de « viols répétitifs et de menace de morts ». La femme a été longuement auditionnée à deux reprises par les enquêteurs de la Section de recherches. Dans sa plainte, elle raconte que : « Monsieur Ousmane Sonko se présente régulièrement en qualité de client pour des séances de massage, mais à la fin, il exige toujours des faveurs sexuelles ».



Elle ajoute : « devant mon refus d’assouvir ses pulsions, il m’a un jour étranglée et contrainte des rapports sexuels avec lui. Confuse et reprise de honte, j’ai voulu garder le silence sur cet acte mortifiant, en espérant que cela ne se reproduise pas. Mal m’en a pris puisqu’il revient régulièrement et me contraint d’avoir des relations sexuelles avec lui, et cela sous la menace de me faire disparaître de la surface de la terre compte tenu de sa toute puissance et de sa position dans le pays », a-t-écrit dans le document rendu public.



La propriétaire du salon de massage en question ne cesse de donner de fausses identités. Dans une interview avec Emedia vendredi, elle s’appelait Amy Diop au début, mais c’est Absa Diagne à la fin. La dame a tenté de laver le député à grande eau et a qualifié les propos de son employée d'un « tissu de mensonges ». Elle a confirmé par la même occasion que le leader du Pastef est un client fidèle de son salon.



« Après chaque voyage, Ousmane SONKO vient faire un message tonifiant relaxant (Massage de dos et le client ne se déshabille que pour montrer son dos). C'est le seul massage que l'ont fait d'ailleurs », a-t-elle confié.



L’affaire a connu une autre tournure samedi soir. En effet, selon Libération online, la propriétaire ne s'appelle pas Amy Diop, Absa Diagne ou Fina Coulibaly. Elle répond au nom de Ndèye Khady Ndiaye, née le 13 juillet 1988 à Kaolack, au centre du Sénégal. Elle a été placée en garde à vue samedi soir à la Section de recherches. Elle est poursuivie pour les "délits d’incitation à la débauche et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs".



En attendant, l’opposant Ousmane Sonko a reçu sa convocation et fera face aux enquêteurs de la Section de recherches lundi à 10h00 (Gmt).