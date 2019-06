Accusations BBC sur le frère du chef de l’Etat: Seydi Gassama invite Aliou Sall à porter plainte à Londres

Seydi Gassama, Directeur exécutif de Amnesty international Sénégal, invite Aliou Sall à porter plainte à Londres pour éclair la lanterne des sénégalais sur les accusations de la BBC contre sur sa personne. Selon lui, la justice sénégalaise ne peut pas résoudre ce problème. Car pour lui, beaucoup de citoyens n’accordent plus crédit à cette justice.



« Aujourd’hui, très peu de Sénégalais accordent encore leur confiance en leur justice. Donc, il est important que cette affaire soit tirée au clair. Qu'Aliou Sall porte plainte au niveau de Londres. Si la BBC, BP, Franck Timi se trouvent à Londres, qu'il porte plainte là-bas et on s’aura la vérité », tonne Seydi Gassama.



Pour lui, « Aliou Sall a intérêt. Tout ce timtamarre que le gouvernement essaye d’organiser, ne sert absolument à rien. L’intérêt d’Aliou Sall et du président de la République, ce qu'il porte plainte à Londres et que les tribunaux Britannique tirent cette affaire aux claires », livre Zik Fm.