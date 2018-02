Accusations contre Macky Sall : Abdou Mbow dément Khalifa Sall et Barthélémy Dias

Après les accusations portées par Khalifa Sall, et reprises par Barthélémy Dias contre le chef de l’Etat qui aurait bénéficié de la Caisse d’avance, le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la république, Abdou Mbow est monté au créneau pour répliquer. En effet, selon lui, c’est une tentative de victimisation basée sur le mensonge. Mais, qui ne va pas passer.



«Ce qui se passe aujourd’hui au tribunal de Dakar est très sérieux et très important pour les populations et pour l’avenir de notre pays. Nous nous sommes battus pour que la transparence puisse être édictée en règle de gestion dans ce pays», a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.



C’est dans ce cadre que le vice-président à l’Assemblée nationale a invité les acteurs politiques qui veulent se rallier l’opinion à se ressaisir. Car, relève-t-il, un avocat de la défense l’a lui-même cité comme bénéficiaire de la Caisse d’avance. Ce qui faux, selon lui.



«J’ai entendu que le Président Macky Sall a bénéficié de la Caisse d’avance, je ne vais pas entrer dans ça parce que j’ai entendu un avocat dire que des ministres, députés, en citant même mon nom» dénonce-t-il. Avant de lancer : «au moment-même où je travaillais à la Vile de Dakar, je ne connaissais pas l’existence de la Caisse d’avance. Jamais et je défie quiconque de dire que j’ai bénéficié de la Caisse d’avance. Cela me pousse à dire qu’on est en train de jouer à une victimisation».



Le parlementaire d’ajouter : «On a raconté des mensonges contre moi député, à plus forte raison le chef de l’Etat parce qu’on est en train de vouloir politiser le procès en disant que Khalifa Sall est un détenu politique alors que les faits qui sont aujourd’hui relatés devant la barre mettent en exerce l’utilisation de fausses factures dans cette affaire».



M. Mbow a par ailleurs appelé les acteurs politiques à laisser la justice faire son travail afin que la vérité puisse jaillir.