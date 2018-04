Accusations de Jean-Paul Dias : l’administration pénitentiaire réplique et précise

Si Barthélémy Dias n’a pas pris de repas dans la journée du 4 avril, ce n’est pas de la faute de l’administration pénitentiaire. C’est ce qu’a tenu à préciser le chef de ladite administration, Bertrand Bocandé qui revient sur les «vraies raisons» de cette diète qu'il juge volontaire.



«Sans vouloir polémiquer, je voudrais commencer d’abord par rappeler une disposition selon laquelle les repas extérieurs dans nos établissements pénitentiaires sont tolérés. Pour le cas dont vous faites allusion (Barthélémy Dias), la personne qui a amené le repas de M. Dias a souhaité le rencontrer, soit-disant qu’elle devait voyager», déclare-t-il à nos confrères de la RFM.



A l’en croire, cette demande n’étant pas satisfaite, la sœur du maire de Mermoz/Sacré-Cœur a préféré rebrousser chemin. Et selon lui, il y a des dispositions qui encadrent les modalités des visites à la Maison d’arrêt et de correction qu’il dirige.



«Elle n’a pas eu l’autorisation de visite pour deux raisons : d’abord c’est un jour férié et deuxièmement, elle ne disposait pas d’une autorisation de visite. Et elle n’a pas voulu laisser le repas, elle est rentrée avec».



Revenant sur les risques que pourrait courir le lieutenant de Khalifa Sall, M. Bocandé fait savoir que : «de nos jours, on ne peut pas mourir de faim dans nos établissements pénitentiaires dans la mesure où les trois repas sont servis en quantité et en qualité».



Barthélémy Dias a été placé sous mandat de dépôt pour outrage à magistrat et appel à l’insurrection. Son jugement est prévu demain, vendredi.