Accusations de harcèlement sexuel au Mondial 2026 : le chef cuisinier des "Lions" admet une "tape amicale"

L'équipe du Sénégal a été éliminée en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa défaite 3 buts à 2 face à la Belgique, le mercredi 1er juillet 2026, à Seattle (Etats-Unis). Dans la foulée de cette débâcle, le quotidien L’Observateur a révélé que l’équipe a traversé une crise majeure suite à un scandale sexuel impliquant son chef cuisinier, accusé de harcèlement aux États-Unis. Cette information a abondamment été relayée et commentée, poussant certains à demander la démission du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ainsi que du coach Pape Thiaw.





Face à toutes ces accusations, le cuisiner de la FSF (chef Diallo) a tenu à se défendre et à donner sa version des faits, dans l’édition de ce lundi du quotidien L’Observateur. D’abord, il met en cause une certaine Maya Fall, Américaine d’origine sénégalaise. Selon lui, c’est elle qui avait été mandaté pour gérer les commandes liées à la restauration des "Lions". Une fois l’équipe du Sénégal aux Etats-Unis, la dame aurait saboté le travail du chef cuisinier et «n’avait rien respecté» qui lui aurait permis de faire correctement son travail. «Il y a ensuite eu un léger tiraillement entre elle et moi. Je n’étais pas d’accord et j’ai dit que je ne rentrerais pas en cuisine tant que je n’aurais pas toutes les denrées nécessaires», a-t-il précisé.



Par la suite, la situation est temporairement rentrée dans l’ordre, sous la médiation des membres du Comité exécutif dont le président de la FSF, Abdoulaye Fall. «C’est dans ce contexte que Maya m’a présenté une femme (Costaricaine d’environ 40 ans) pour me seconder en cuisine, comme assistance», a poursuivi le chef cuisinier, qui dit avoir accepté la demande.



Dans l’exercice de leurs fonctions, en cuisine, le chef cuisinier affirme avoir eu un geste d'amabilité envers son assistante. «Concernant la femme proposée par Maya, je lui ai donné une tape amicale dans le dos avant de me retirer pour prier». Une heure après les faits, le chef Diallo dit avoir appris de Maya que la Costaricaine considère la «tape amicale» comme «un harcèlement sexuel».



Le chef cuisinier a précisé aussi qu’avant la «tape amicale», il n’y avait aucun lien d’affinité entre la Costaricaine et lui. «Je ne l’ai vue qu’à peine 30 minutes avant qu’elle ne quitte les lieux. Il s’agissait manifestement d’une action préméditée (…) c’était une commande de Maya», qu'il accuse d'avoir fomenté. Il souligne aussi qu’au moment de la «tape amicale», il y a avait 15 personnes en cuisine, dont un Chinois, deux plongeurs, deux personnes qui préparaient des pâtes et quatre femmes qui aidaient dans la préparation.



En poursuivant, chef Diallo confirme enfin avoir quitté précipitamment l’équipe pour rentrer au Sénégal, à la veille du match contre la France. «C’est Maya qui m’a demandé de rentrer (au Sénégal), en m’expliquant que la Police américaine ne badine pas avec ce genre d’accusation et que je risquais d’être arrêté», a-t-il conclu.