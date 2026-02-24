Sécurité à Dakar : Coup de filet du Commissariat du Plateau contre le vol et la drogue

Le Commissariat d’arrondissement de Dakar-Plateau a marqué des points importants dans la lutte contre l’insécurité urbaine ces dernières 24 heures. Grâce à une vigilance accrue, les forces de l’ordre ont démantelé deux réseaux distincts, aboutissant à l’interpellation de quatre individus désormais entre les mains de la justice.





La Brigade de Recherches a réussi un flagrant délit majeur en surprenant deux individus en plein vol de motocycle. Si l’intervention physique a été décisive, c’est l’utilisation de la technologie qui a scellé le sort des suspects. En effet, « les faits ont été formellement confirmés par l'exploitation des images de vidéosurveillance », ne laissant aucune place au doute. Les mis en cause font face à des accusations d'« association de malfaiteurs et vol commis la nuit ».





Le second succès de cette opération s’est déroulé dans le secteur stratégique du Marché Kermel. Dans le cadre de la traque des stupéfiants émergents, les agents ont neutralisé deux trafiquants présumés. Ces derniers circulaient avec une cargaison inquiétante de « 20 plaquettes de "Kush" », une drogue de synthèse particulièrement dévastatrice contre laquelle la police mène une guerre sans relâche.



Au terme de la procédure, les quatre individus ont été déférés au parquet.