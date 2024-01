Accusé d'appartenir à l'ex Pastef: Cheikh Tidiane Dièye parle de "fausses allégations" et apporte des clarifications

« Je n’ai jamais milité dans un parti politique, je ne dispose d’aucune carte politique », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, candidat de la Coalition Président Bi nu Bëgg face à la presse ce jeudi, apportant « des éclaircissements » par rapport aux motifs briqués par le Premier ministre Amadou Ba dans le recours qu’il a introduit contre sa candidature.



« J’ai décidé de passer sous silence et me concentrer sur les enjeux importants, qui concernent le devenir de notre pays. Mais après les allégations du premier ministre, j’ai été obligé, pas forcé, de venir clarifier, n’ont pas répondre à ces fausses allégations. Je veux apporter un certain nombre de clarifications aux allégations que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a porté contre d’autres candidatures au Conseil constitutionnel », a indiqué Dr Cheikh Tidiane Dièye.



Le Docteur a fait savoir que par conviction, il n'a jamais voulu intégrer un parti politique bien qu'il en avait l'opportunité avec Wade et même avec le régime en place.



« Voilà 20 ans que je suis dans le milieu politique, j’ai milité pendant 10 ans au forum civil en tant qu' acteur de la société civile indépendante, je suis allé ensuite dans une panoplie d’autres organisations, mouvements et plateformes qui ont œuvré et lutté pour la démocratie, pour l’état de droit, la gouvernance des ressources naturelles ou même la défense des libertés individuelles entre autres, mais je n’ai jamais milité dans un parti politique par choix et par conviction et cela ne saurait commencer maintenant puisque c’est une conviction extrêmement profonde », a-t-il souligné.